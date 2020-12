Travaglio | clamorosa gaffe per difendere Conte | «Noi abbiamo solo quel problema dei morti…»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marcoancora una volta difende Giuseppee il governo sulla gestione dell’epidemia. «La curva è stata addomesticata in tempi più rapidi – ha detto a DiMartedì su La7 – e quindi adesso bisogna cercare di allungare la coperta coi pro e ci contro che ci sono. Si naviga a vista, come gli altri Paesi europei che stanno peggio di noi perché hanno visto peggiorare i loro numeri». L’unico? «Noila tara dei morti che dipende dalla caratteristiche della società italiana». Nello studio di Giovanni Florisassolve inizialmente il premier.: «Trovare la livella» E lo invita a seguire la linea dura. «Ora pare cheda rigorista sia diventato lassista, c’è una politica che segue il ...

"Lor signori non mi piacciono, diceva spesso Fortebraccio: 'Io sono un giornalista d’élite: e infatti scrivo per i metalmeccanici'. Ecco, anche Travaglio è un giornalista d’élite". Dal blog di Angelo ...di Angelo Cannatà Ho ripreso in mano i volumi di Fortebraccio che raccolgono i corsivi pubblicati dalla fine degli anni Sessanta fino all’Ottantatré su l’Unità; una miniera di dettagli, ironie, inform ...