Spezia Bologna 0-0 LIVE: fischio d’inizio! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Bologna si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Bologna 0-0 fischio d’inizio! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spezia Bologna 0-0: risultato e tabellino Marcatori: Spezia (4-3-3) – Provedel; Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. Bologna (4-2-3-1) – Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:(4-3-3) – Provedel; Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.(4-2-3-1) – Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, ...

Neymar31269821 : English Premier League Blackburn Rovers vs Rotherham United Fiorentina vs Sassuolo Genoa vs AC Milan Hellas Verona… - repubblica : Diretta Spezia-Bologna 0-0 - fisco24_info : Serie A: in campo Inter Napoli 0-0 e Genoa Milan 0-0 LIVE: Si gioca anche Fiorentina-Sassuolo 0-0, Parma-Cagliari 0… - rfutbol : Comienza Spezia - Bologna #Spezia #Bologna #SerieA - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Spezia [0] x [0] Bologna Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 12ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Alberto P… -