Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi svela i retroscena: "La notte faceva delle robe…" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tommaso Zorzi svela dei retroscena sulla Contessa Da qualche settimana la casa del Grande Fratello Vip 5 è orfana della presenza di Patrizia De Blanck che verrà ricordata non solo per il suo linguaggio scurrile, ma anche per i bottini notturni in frigo. Nonostante non sia più una gieffina, i concorrenti continuano a parlare di lei sintomo che la Contessa ha lasciato il segno. Tommaso Zorzi domenica pomeriggio ha confessato alcuni aneddoti davvero inquietanti sugli spuntini notturni e diurni della nobildonna romana. A quanto pare l'80enne mischiava supplì con fette biscottate, ma anche maionese e latte.

