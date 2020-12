Natale, arrivano le nuove chiusure, ma i soldi non ci sono: ristori non prima di gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo quattro decreti ristori, finanziati con oltre 18 miliardi di debito, i soldi sono finiti. Questo significa che eventuali sussidi per le chiusure imminenti che il Governo sta preparando in vista del Natale non arriveranno prima di gennaio 2021. I soldi sono finiti. Questo è il dato di fatto con cui l’Italia, e in particolare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo quattro decreti, finanziati con oltre 18 miliardi di debito, ifiniti. Questo significa che eventuali sussidi per leimminenti che il Governo sta preparando in vista delnon arriverannodi2021. Ifiniti. Questo è il dato di fatto con cui l’Italia, e in particolare L'articolo proviene da Leggilo.org.

dindondamn : se non mi arrivano i regalini di Natale entro ‘sta settimana faccio bordello - TernanaNews : 'Natale col Cuore': alle case/famiglia arrivano le Play Station - lorenziianna : Chiudetemi in casa per il mio compleanno, chiudetemi in casa per Natale, chiudetemi in casa per Capodanno... ma ria… - gretollo : sto mettendo a posto la scrivania e mi sono imbattuta nella scatola in cui tengo tutti i biglietti di compleanno/na… - hmvlc : Un'altra tradizione che non era male l'albero decorato con i cioccolatini MADONNA QUANTO MI PIACEVA che tempi merav… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale arrivano A Natale arrivano le letture assistite e gli amici a quattro zampe per i bimbi TrevisoToday Charlene di Monaco, irriconoscibile: capelli rasati e punk per Natale

Si è regalata per il suo Natale 2020, un nuovo taglio ... E dando un twist punk al suo look. La principessa è arrivata a radersi la testa per metà. Tracce del suo mitico bob, sono rimaste sul retro.

Coronavirus, Toti: "Ulteriori restrizioni per Natale? Le scelte siano razionali e ponderate"

"Ho ribadito nel confronto di oggi con l’esecutivo, che sarebbe più corretto continuare a utilizzare il metodo che abbiamo adottato il 3 dicembre, cioè quello basato sui colori e le relative gradazion ...

Si è regalata per il suo Natale 2020, un nuovo taglio ... E dando un twist punk al suo look. La principessa è arrivata a radersi la testa per metà. Tracce del suo mitico bob, sono rimaste sul retro."Ho ribadito nel confronto di oggi con l’esecutivo, che sarebbe più corretto continuare a utilizzare il metodo che abbiamo adottato il 3 dicembre, cioè quello basato sui colori e le relative gradazion ...