MotoGP | Chicho Lorenzo | ' Speriamo che Marquez non replichi Freddie Spencer'

Il padre di Jorge Lorenzo ha analizzato la situazione di Marc Marquez, reduce dal terzo intervento all'omero del braccio destro ...

MotoGP. Il paragone (sbagliato) di Chicho Lorenzo: “Marc Marquez mi ricorda Spencer”

Chicho Lorenzo, il padre di Jorge, è diventato uno Youtuber, e sul suo canale ha affrontato l’argomento dell'infortunio di Marquez. A parole gli augura di tornare presto e forte come prima, ma curiosa ...

