Miracolo in extremis vicino a Oristano Il primo battesimo dell' anno a Natale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Serena Sartini Mai accaduto in quattro secoli che non ci fossero celebrazioni. Grazie alla piccola Caterina sarà scongiurato il triste record Il fonte battesimale del XVIII secolo non era stato finora utilizzato. Nel 2020, a causa del Covid, nessuncelebrato su dieci nascite. Ora, il regalo ditanto desiderato da don Ignazio Serra è arrivato. Perché San Vero Milis, un comune di appena 2.500 anime in provincia di, rischiava di battere un triste primato e rimanere senza nemmeno unnell'segnato dalla pandemia. Un evento che non accadeva da quattro secoli. Non era avvenuto né durante la prima e la seconda guerra mondiale, né mentre infuriava la Spagnola nel 1918 (che uccise 12mila sardi), e nemmeno durante la peste del 1600. Invece, potremmo dire ...