Microsoft Edge Dev: novità versione 89.0.731.0 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Microsoft ha rilasciato oggi l'ultima build del 2020 per la variante Dev del browser Microsoft Edge: si tratta della versione 89.0.731.0. novità in questa versione Aggiornamenti con connessioni a consumo: in Impostazioni > Informazioni su Microsoft Edge è stata aggiunta un'opzione che consente di scegliere se scaricare gli aggiornamenti anche con connessioni a consumo. Audio schede: aggiunto un indicatore per mostrare quando una scheda è stata mutata perché l'audio del sistema è stato disattivato. Strumenti di sviluppo: introdotta un'opzione per disabilitare il tasto F12 per l'apertura degli strumenti di sviluppo. Modalità Kiosk migliorata: aggiunto il supporto per forzare l'apertura delle finestre popup in nuove schede. Abilitate due ...

Il browser Microsoft Edge, basato su Chromium, si aggiorna ancora nella sua versione per Android. Sono in arrivo alcune funzionalità molto importanti, che sicuramente faranno molto piacere agli utenti ...

