Matematico Sebastiani: “Nella seconda ondata stessi decessi della prima” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Nella prima e Nella seconda ondata pandemica, in 60 giorni, si può calcolare con una piccola approssimazione lo stesso numero di decessi. Non abbiamo imparato nulla. Per evitare che si ripeta lo stesso scenario Nella eventuale terza ondata bisogna cambiare strategia, anticipando le misure invece di arrivare dopo. Perché prolungare i tempi di intervento cambia anche numericamente l’effetto”. Lo ha detto, ai microfoni di Adn Kronos salute, Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Negli ultimi due mesi, sui dati di ieri, abbiamo avuto 29.430 morti – ha detto il Matematico -. Nella prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “pandemica, in 60 giorni, si può calcolare con una piccola approssimazione lo stesso numero di. Non abbiamo imparato nulla. Per evitare che si ripeta lo stesso scenarioeventuale terzabisogna cambiare strategia, anticipando le misure invece di arrivare dopo. Perché prolungare i tempi di intervento cambia anche numericamente l’effetto”. Lo ha detto, ai microfoni di Adn Kronos salute, Giovannidell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Negli ultimi due mesi, sui dati di ieri, abbiamo avuto 29.430 morti – ha detto il-....

AnnaM23189 : RT @AnsaScienza: Gli ingressi nelle unità di #Terapia #intensiva non accennano a ridursi. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani del #… - Vivodisogniebas : RT @AnsaScienza: Gli ingressi nelle unità di #Terapia #intensiva non accennano a ridursi. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani del #… - gvnppl : RT @AnsaScienza: Gli ingressi nelle unità di #Terapia #intensiva non accennano a ridursi. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani del #… - CNRsocial_ : RT @AnsaScienza: Gli ingressi nelle unità di #Terapia #intensiva non accennano a ridursi. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani del #… - AnsaScienza : Gli ingressi nelle unità di #Terapia #intensiva non accennano a ridursi. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastian… -

Ultime Notizie dalla rete : Matematico Sebastiani Matematico Sebastiani: "Nella seconda ondata stessi decessi della prima" Sportface.it Covid, secondo il matematico “a Natale meno di 500 morti al giorno”

Giovanni Sebastiani, intervistato dall’Adnkronos Salute, ha dichiarato che a Natale ci saranno meno morti di Covid rispetto a quelli che ci sono adesso. “A Natale, se si mantiene la situazione di ...

Matematico Sebastiani: “Nella seconda ondata stessi decessi della prima”

Le parole del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' ai microfoni di AdnKronos.

Giovanni Sebastiani, intervistato dall’Adnkronos Salute, ha dichiarato che a Natale ci saranno meno morti di Covid rispetto a quelli che ci sono adesso. “A Natale, se si mantiene la situazione di ...Le parole del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' ai microfoni di AdnKronos.