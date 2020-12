Martina Trevisan | un 2020 da sogno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una delle emozioni più forti di questa stagione tennistica? Sicuramente seguire le imprese dial Roland Garros. La tennista originaria di Firenze, 27 anni compiuti da poco, ha regalato momenti meravigliosi allo sport italiano e ha dimostrato a sé stessa e al mondo quanto crederci e lavorare sodo possa ribaltare qualsiasi situazione. E cambiare per sempre una vita, una carriera, una persona. Best ranking perAlla fine del 2019, la tennista mancina è posizionata al numero 153 della classifica WTA. Ha ripreso a giocare nel 2014, dopo essersi fermata per quattro anni, nonostante la carriera Juniores andasse a gonfie vele. Eppure, la troppa pressione di dover sempre vincere e alcuni problemi personali hanno contribuito a indebolire la giovane che si è ammalata di anoressia e ha abbandonato il tennis per un ...