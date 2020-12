Lily James sarà Pamela Anderson nella serie che racconterà l’amore con Tommy Lee (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una serie televisiva che racconti l’amore di Pamela Anderson e Tommy Lee, lo scandalo sessuale che li ha travolti, una commistione con il gossip che avrebbe fatto la storia. Hulu, piattaforma streaming di matrice americana, avrebbe deciso di realizzare una produzione biografica, che possa ripercorrere una delle storie d’amore più discusse dell’epoca recente. Pam & Tommy, come sarebbe stata provvisoriamente ribattezzata la serie televisiva, dovrebbe raccontare gli alti e i bassi del legame tra i due, l’assurda incoscienza che, nel 1995, li ha portati a sposarsi ad appena novantasei ore dalla prima presentazione. Poi, la diffusione di un sextape realizzato in luna di miele, la causa intentata dall’ex Baywatcher alla compagnia che lo ha buttato in rete. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una serie televisiva che racconti l’amore di Pamela Anderson e Tommy Lee, lo scandalo sessuale che li ha travolti, una commistione con il gossip che avrebbe fatto la storia. Hulu, piattaforma streaming di matrice americana, avrebbe deciso di realizzare una produzione biografica, che possa ripercorrere una delle storie d’amore più discusse dell’epoca recente. Pam & Tommy, come sarebbe stata provvisoriamente ribattezzata la serie televisiva, dovrebbe raccontare gli alti e i bassi del legame tra i due, l’assurda incoscienza che, nel 1995, li ha portati a sposarsi ad appena novantasei ore dalla prima presentazione. Poi, la diffusione di un sextape realizzato in luna di miele, la causa intentata dall’ex Baywatcher alla compagnia che lo ha buttato in rete.

