L’Eredità, Massimo perde e accusa la regia: “Mi hanno depistato” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Massimo Cannoletta, campione da diverse settimane del programma L’Eredità, condotto da Flavio Insinna, diventato ormai celebre in tv e sui social, è stato di nuovo punito da La Ghigliottina. Ma questa volta, il divulgatore culturale della provincia di Lecce, accusa apertamente gli autori del programma, che ormai non sanno cosa inventarsi per metterlo in difficoltà. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Cannoletta, campione da diverse settimane del programma, condotto da Flavio Insinna, diventato ormai celebre in tv e sui social, è stato di nuovo punito da La Ghigliottina. Ma questa volta, il divulgatore culturale della provincia di Lecce,apertamente gli autori del programma, che ormai non sanno cosa inventarsi per metterlo in difficoltà. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

idwacn : comunque non so se c’è qualcuno che guarda l’eredità, ma ho una crush per il cervello di massimo e voglio sposarmelo. - GiancarloCharly : #L'eredità Massimo Ma non si può avere un culo così e non è la prima volta. Rotttoinculo!!! - astrobIond : massimo de l’eredità che apre la puntata parlando di gatti..........portatemi i sali - ciaosonogiu : sono un sacco affezionata a Massimo (l'attuale campione dell'eredità). non solo lo è da un mese e mezzo (?), ha anc… - tragiciandesire : Ho sognato che Massimo de L'eredità andava da Lundini -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Massimo Il Sud teme l’esodo dal Nord: in Puglia 20 Comuni arancioni. Le Regioni valutano obbligo di tampone o quarantena Il Sole 24 ORE