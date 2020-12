Juventus, sei pareggi nelle prime dodici gare: non accadeva dal 1984 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con l’1-1 contro l’Atalanta, la Juventus di Andrea Pirlo ha ottenuto il sesto pareggio nelle prime dodici partite giocate in questo campionato. Non accadeva dalla stagione 1984/1985, con Giovanni Trapattoni in panchina. Quell’anno la squadra bianconera aveva però perso tre dei primi dodici incontri di campionato e concluse la stagione al sesto posto in classifica. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con l’1-1 contro l’Atalanta, ladi Andrea Pirlo ha ottenuto il sestopartite giocate in questo campionato. Nondalla stagione/1985, con Giovanni Trapattoni in panchina. Quell’anno la squadra bianconera aveva però perso tre dei primiincontri di campionato e concluse la stagione al sesto posto in classifica. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

