Il Collegio 6 si farà? A parlare è il Preside (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La quinta edizione de Il Collegio è terminata ieri sera con gli esami finali dei 15 collegiali rimasti nel programma. Il grande successo di ascolti e di contatti social rende sempre di più questo docu-reality tra i programmi più seguiti della televisione italiana non solo dai più giovani ma anche dagli appassionati di genere. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La quinta edizione de Ilè terminata ieri sera con gli esami finali dei 15 collegiali rimasti nel programma. Il grande successo di ascolti e di contatti social rende sempre di più questo docu-reality tra i programmi più seguiti della televisione italiana non solo dai più giovani ma anche dagli appassionati di genere. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

corra_franco : La scadenza di Trump per attivare l'interferenza straniera EO è il 18 dicembre. Se lo farà, seguiranno molti arrest… - infoitcultura : Il Collegio 6 si farà: ecco i dettagli e come accedere ai casting - nicovitale93 : Il collegio 6 si farà IO: ?????? #ilcollegio5 - Bea0aeb : Quando non sai se sei più triste perché è l'ultima puntata del collegio o perché stasera @davidevavalaa si farà… - TwitGinger : #llCollegio 6 si farà? Ecco cosa sappiamo!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio farà Usa 2020 i Grandi elettori incoronano Biden 46esimo presidente degli Stati Uniti: «La democrazia ha prevalso.... Corriere della Sera