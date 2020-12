Daydreamer anticipazioni | EMRE rivela a MEVKIBE e NIHAT la verità!

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La mancanza di un lavoro spingeràDivit (Birand Tunca) a mentire ai suoceri(Ozlem Tokaslan) e(Berat Yenilmez) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. A causa del fallimento della Fikri Harika, dovuto all’allontanamento di Can (Can Yaman) dalla Turchia, il figlio minore di Aziz (Ahmet Somers) e Huma (Ipek Tenolcay) si troverà dall’oggi al domani senza un vero impiego, particolare che nasconderà a tutti tranne che alla moglie Leyla (Oznur Serceler). Ciò creerà una serie di divertenti equivoci…– Le Ali del Sogno, news:accusato di aver tradito Leyla Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete sicuramente già che ad un certo puntoverrà insospettita ...

redazionetvsoap : Non è più un 'buon partito'!!! #DayDreamer #Anticipazioni - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntata 26 dicembre 2020 - redazionetvsoap : #DayDreamer #anticipazioni Nuovi intrighi... - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntata 26 dicembre 2020 - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, la trama di sabato 26 dicembre 2020 (prima serata) Daydreamer – Le ali del sogno, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Ciò creerà una serie di divertenti equivoci… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Emre accusato di aver tradito Leyla Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete ...E la reazione di quest'ultima non sarà per nulla positiva. Le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer in onda sabato 26 dicembre su Canale 5, infatti, rivelano che Sanem sarà a dir ...