Calano i casi di coronavirus a Padru: migliora anche la situazione nella Rsa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Visited 43 times, 43 visits today) Notizie Simili: A Luogosanto 5 nuovi casi di coronavirus e 3 persone guarite Due nuovi casi positivi al coronavirus in Sardegna:… Idini batte Satta, è lui ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Visited 43 times, 43 visits today) Notizie Simili: A Luogosanto 5 nuovidie 3 persone guarite Due nuovipositivi alin Sardegna:… Idini batte Satta, è lui ...

infoitinterno : Calano i nuovi contagi in Calabria ma anche i tamponi. Da ieri +166 casi e 4 vittime - GLorigliola : Viviamo nell’unico posto al mondo in cui vengono introdotte restrizioni quando i casi calano - Italpress : RT @RegioneLazio: Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+2.047) si registrano 1.159 casi positivi (-156), 83 i decessi (+45) e +2.704 i… - LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Oggi nel Lazio 1.159 positivi e 83 decessi. Calano casi, ricoveri e terapie intensiv... - infoitinterno : Coronavirus, calano nuovi casi di positività e numero tamponi in Campania: 22 decessi in 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Calano casi Covid: calano positivi in Puglia, è prima volta Agenzia ANSA Covid-19. Cervinara: 4 guariti e nessun nuovo positivo.

Dal report odierno dell'Asl, trasmesso attraverso il Direttore Morgante, emerge che altri 4 nostri concittadini sono guariti dal Covid, essendo ...

Covid In provincia di Modena altri nove morti E i ricoveri tornano a salire

Luca Gardinale Meno contagi dei giorni scorsi, ma ancora 9 vittime. E’ il bilancio della giornata di ieri per quanto riguarda l’emergenza Covid nel modenese. Partendo dai numeri, sono stati 237 i cont ...

Dal report odierno dell'Asl, trasmesso attraverso il Direttore Morgante, emerge che altri 4 nostri concittadini sono guariti dal Covid, essendo ...Luca Gardinale Meno contagi dei giorni scorsi, ma ancora 9 vittime. E’ il bilancio della giornata di ieri per quanto riguarda l’emergenza Covid nel modenese. Partendo dai numeri, sono stati 237 i cont ...