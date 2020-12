Amici 20, Anna Pettinelli non transige e punisce Aka7even: il provvedimento lo mette in crisi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Puntata durissima per i protagonisti di Amici 20 quella vista oggi nel corso del day time del programma. Maria de Filippi è “entrata” in casa con la sua voce per annunciare un duro provvedimento disciplinare ma soprattutto per rimproverare i ragazzi che non si stanno comportando bene per quello che riguarda l’ordine e l’igiene della casa. Sono stati mostrati dei video che sottolineano quando sporco ci sia in casa, dalla polvere agli oggetti rotti lasciati ovunque, persino le mascherine buttate in ogni dove. E così la produzione ha dato 4 ore di tempo ai ragazzi di Amici 20 per mettere in ordine la casa. Chi però a quanto pare non si è dato molto da fare è Aka7even. Il cantante, voluto nella scuola da Anna Pettinelli, non ha partecipato alla pulizia della casa e così la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Puntata durissima per i protagonisti di20 quella vista oggi nel corso del day time del programma. Maria de Filippi è “entrata” in casa con la sua voce per annunciare un durodisciplinare ma soprattutto per rimproverare i ragazzi che non si stanno comportando bene per quello che riguarda l’ordine e l’igiene della casa. Sono stati mostrati dei video che sottolineano quando sporco ci sia in casa, dalla polvere agli oggetti rotti lasciati ovunque, persino le mascherine buttate in ogni dove. E così la produzione ha dato 4 ore di tempo ai ragazzi di20 perre in ordine la casa. Chi però a quanto pare non si è dato molto da fare è. Il cantante, voluto nella scuola da, non ha partecipato alla pulizia della casa e così la ...

Amici, Arianna furiosa con Anna Pettinelli: cosa sarà successo?

Dopo la puntata andata in onda sabato del talent Amici, Arianna torna in casetta. I ragazzi vengono tutti chiamati a guardare lo schermo in cui assistono ...

