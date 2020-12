Addio a Amedeo Baldizzone Campione di sfortuna messo ko dal destino

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Grande promessa del settore giovanile atalantino negli anni ’70. Debuttò in A contro l’Inter, poi andò al Cagliari ma chiuse la carriera a 24 anni.

L'Eco di Bergamo

Un 2020 maledetto si è portato via anche Amedeo Baldizzone. Aveva 60 anni e stando a quanto riferito dall'Eco di Bergamo l'ex calciatore si è spento in Spagna a causa di un male incurabile. Fece il su ...L’ex difensore del Cagliari Amedeo Baldizzone, brevemente in rossoblù nei primi anni ’80, è scomparso oggi dopo una lunga malattia ADDIO. Amedeo Baldizzone, difensore del Cagliari nella stagione 1981- ...