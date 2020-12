Traffico, Reale e Feleppa: “Dal Comune soluzioni da avanspettacolo” (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Ma davvero si vuol risolvere il problema del Traffico in città con una transenna e un divieto messi all’improvviso?» A dichiararlo Antonio Reale per Forza Italia e Angelo Feleppa per Adc. E a proposito del caos Traffico in centro e della situazione della mobilità i due spiegano: «I problemi non si risolvono con i colpi di teatro, come quello del senso unico nella zona del McDonald, servirebbe pianificazione, servirebbe nobilitare i luoghi predisposti alla discussione di questi problemi. La Commissione mobilità, ad esempio: non funziona più da quando si è dimessa Angela Russo, che con pazienza e caparbietà affrontava i problemi e li portava all’attenzione dei consiglieri.Ricordiamo ancora che fu dato mandato a un professionista, Spinosa, di redarre un piano Traffico: sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Ma davvero si vuol risolvere il problema delin città con una transenna e un divieto messi all’improvviso?» A dichiararlo Antonioper Forza Italia e Angeloper Adc. E a proposito del caosin centro e della situazione della mobilità i due spiegano: «I problemi non si risolvono con i colpi di teatro, come quello del senso unico nella zona del McDonald, servirebbe pianificazione, servirebbe nobilitare i luoghi predisposti alla discussione di questi problemi. La Commissione mobilità, ad esempio: non funziona più da quando si è dimessa Angela Russo, che con pazienza e caparbietà affrontava i problemi e li portava all’attenzione dei consiglieri.Ricordiamo ancora che fu dato mandato a un professionista, Spinosa, di redarre un piano: sono ...

