Spotify, password reimpostata ad un numero non precisato di utenti a causa di una vulnerabilità (Di martedì 15 dicembre 2020) In una nota Spotify ha affermato di aver reimpostato le password di un numero non precisato di utenti dopo aver scoperto una vulnerabilità software nei suoi sistemi che potrebbe aver esposto le informazioni private di alcuni account ai suoi partner commerciali. In una notifica di violazione dei dati presentata all'ufficio del procuratore generale della California, il gigante dello streaming musicale ha affermato che i dati esposti "potrebbero includere indirizzo e-mail, nome visualizzato preferito, password, sesso e data di nascita solo ad alcuni partner commerciali di Spotify". La società non ha specificato di quali partner si tratti, ma ha aggiunto che Spotify "non ha reso queste informazioni pubblicamente accessibili".

