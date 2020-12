Natale in lockdown? Sono 3 i possibili scenari

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Come già noto, in queste ore si stanno confrontando i capi di Governo ed il CTS, per decidere sulle misure da adottare per il periodo delle vacanze di. L’ipotesi dell’Italia in zona gialla è purtroppo fallita miseramente, forse (o soprattutto) anche per colpa di tutti quegli italiani che non hanno rispettato le norme del distanziamento sociale, e che durante i weekend siammassati non soltanto per le strade ed i negozi, ma ancora più pericolosamente in bar e ristoranti, dove il virus rischia di circolare più liberamente a causa dell’assenza di mascherine per motivi per così dire “logistici”. A fronte di ciò il Governo è dovuto dunque intervenire per fare l’ultimo tentativo ai fini di evitare quella che ormai più che una minaccia suona come una certezza: la tanto temuta terza ondata. È proprio sulle misure di contenimento atte ad ...