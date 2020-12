Matilde Brandi fa la vamp in diretta: ma le camere la smascherano – VIDEO (Di martedì 15 dicembre 2020) Matilde Brandi nello studio del Grande Fratello Vip si mette in posa davanti alle telecamere, il gesto non passa inosservato e diventa virale sul web È andata in onda ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020)nello studio del Grande Fratello Vip si mette in posa davanti alle tele, il gesto non passa inosservato e diventa virale sul web È andata in onda ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

trash_italiano : MUOIO MATILDE BRANDI HA VISTO IL MEME SU DI LEI ?? #GFVIP - trash_italiano : MATILDE BRANDI VS ANTONELLA ELIA #GFVIP - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - itsmc17 : RT @ladycapuleti: - Matilde Brandi scelse di salvare Dosio al posto di Stefania perché più giovane - Samantha sceglie di non dare l’immuni… - MadamaButterfl8 : RT @bleahar: vorrei proprio sapere cosa ha detto quella cessa di matilde brandi #GFVIP -