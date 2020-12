La stazione Termini compie 70 anni

Leggi su agi

(Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Sono trascorsi 70da quando fu ultimato il cantiere per la costruzione della nuovadi Roma. E da allora, laromana si è trasformata da luogo di passaggio ad hub ferroviario ricco di servizi e negozi, oltre un centinaio. Unadi 225 mq per 32 binari, percorsa oggi da oltre mezzo milione di passeggeri al dì per un totale di oltre 150 milioni l'anno, scalo di più di 850 treni al giorno. Il progetto nasce nel primo dopoguerra, con l'istituzione di una commissione che ha il compito di studiare “soluzioni operative” per il completamento dellaferroviaria. I criteri cui deve rispondere sono: “necessità funzionali”, “requisiti urbanistici” e “criteri architettonici”. La nuovadura ben 50 ...