Il generale Pappalardo: 'Sarò il primo a vaccinarmi. I no vax? Non potranno uscire di casa' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Nessuna democrazia occidentale deciderà di rendere obbligatorio il vaccino anti-coronavirus, sarebbe un metodo da regime dittatoriale; ma se ci fosse questo obbligo, io sarei il primo a farmi ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Nessuna democrazia occidentale deciderà di rendere obbligatorio il vaccino anti-coronavirus, sarebbe un metodo da regime dittatoriale; ma se ci fosse questo obbligo, io sarei ila farmi ...

infoitsalute : Covid, il Generale Pappalardo apre sul vaccino: «Mai obbligatorio, ma mi offrirei volontario» - Enzo_Pappalardo : RT @LaVeritaWeb: Il suo vice Pierpaolo Sileri lo smentisce e chiede la testa del segretario generale della Salute, Giuseppe Ruocco. Anche L… - Mr_Torax : @8cycling Madonna sul suo profilo da ieri c’è talmente tanto disagio che mi aspettavo di trovare anche dei no mask… - cesarebrogi1 : RT @Misurelli77: Le geniali idee dei fascisti del terzo millennio Forza Nuova,il generale Aperol e no Mask vari uniti sotto un unico Disag… - Thalon1977 : @pirata_21 Non si sentivano adeguati ma adesso cambia tutto col generale Pappalardo in squadra ?? -