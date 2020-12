Gessica Notaro, Cassazione conferma condanna all'ex fidanzato (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio La Cassazione ha confermato la pena a 15 anni e 5 mesi di reclusione per Edson Taveres, l'ex fidanzato di Gessica Notaro Quindici anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione. La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di Edson Tavares, ex fidanzato di Gessica Notaro, per aver perseguitato e sfregiato con l'acido la compagna. Gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dall'avvocato Riccardo Luzi, difensore dell'uomo, ritenendo la richiesta "inammissibile". L'aggressione e la condanna per Tavares I fatti risalgono al 10 gennaio 2017, in via Bidente, a Rimini. Gessica stava rincasando da una cena con il nuovo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Lahato la pena a 15 anni e 5 mesi di reclusione per Edson Taveres, l'exdiQuindici anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione. Lahato lanei confronti di Edson Tavares, exdi, per aver perseguitato e sfregiato con l'acido la compagna. Gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dall'avvocato Riccardo Luzi, difensore dell'uomo, ritenendo la richiesta "inammissibile". L'aggressione e laper Tavares I fatti risalgono al 10 gennaio 2017, in via Bidente, a Rimini.stava rincasando da una cena con il nuovo ...

