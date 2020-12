Fiorentina, ora è Caicedo in cima alla lista dei desideri per l’attacco (Di martedì 15 dicembre 2020) Calciomercato Fiorentina: i viola sono alla ricerca di un attaccante e ora sarebbe Caicedo il preferito A gennaio la Fiorentina andrà a caccia di una punta. I viola hanno bisogno di un attaccante di peso e i riflettori sarebbero ora puntati tutti su Felipe Caicedo che ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2022. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe pronta a proporre nelle prossime settimane circa 5 milioni di euro al club biancoceleste. La strada che porta a Caicedo pare essere in discesa per i viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Calciomercato: i viola sonoricerca di un attaccante e ora sarebbeil preferito A gennaio laandrà a caccia di una punta. I viola hanno bisogno di un attaccante di peso e i riflettori sarebbero ora puntati tutti su Felipeche ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2022. Secondo quanto riportato da La Nazione, lasarebbe pronta a proporre nelle prossime settimane circa 5 milioni di euro al club biancoceleste. La strada che porta apare essere in discesa per i viola. Leggi su Calcionews24.com

