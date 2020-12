Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il conduttore critica il rapper che ieri ha consegnato a bordo della sua Lamborghini mille euro in contanti a cinque categorie diverse di persone Leggi su lastampa (Di martedì 15 dicembre 2020) Il conduttore critica il rapper che ieri ha consegnato a bordo della sua Lamborghini mille euro in contanti a cinque categorie diverse di persone

repubblica : Fabio Volo contro Fedez: 'La beneficienza si fa in silenzio' - LaStampa : Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” - stedy1967 : @Fedez Giuro solo per ridere. Prendetela in ridere. Quale è Fabio Volo - IFrainteso : E dire che Fabio Volo mi stava anche simpatico, almeno quando si divertiva ad asfaltare Adinolfi ?? - ica_potter07 : RT @xcorcordium: sto morendo, adesso se avete ancora da ridire davvero SOTTERRATEVI che fate più bella figura #Fedez specialmente tu fabio… -