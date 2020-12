Dopo Patrick Dempsey “una sorpresa ancora più scioccante” in Grey’s Anatomy (Di martedì 15 dicembre 2020) Patrick Dempsey ha aperto le danze e TR Knight lo ha seguito, ma non saranno gli unici a sorprendere il pubblico di Grey’s Anatomy nella diciassettesima stagione: notoriamente ci saranno altri ritorni di volti storici della serie, per ora non ancora annunciati per preservare l’effetto sorpresa. Ma in questa stagione segnata dal racconto della pandemia di Covid-19 e di come abbia impattato sugli ospedali pubblici, ci saranno altri grandi momenti shock. Uno, un particolare, potrebbe arrivare nella seconda metà di stagione. Stando a quanto rivelato dall’attrice Camilla Luddington, che nella serie interpreta il personaggio di Jo Wilson, potrebbe esserci qualcosa di ancora più sorprendente del ritorno in scena di Patrick Dempsey in uno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)ha aperto le danze e TR Knight lo ha seguito, ma non saranno gli unici a sorprendere il pubblico dinella diciassettesima stagione: notoriamente ci saranno altri ritorni di volti storici della serie, per ora nonannunciati per preservare l’effetto. Ma in questa stagione segnata dal racconto della pandemia di Covid-19 e di come abbia impattato sugli ospedali pubblici, ci saranno altri grandi momenti shock. Uno, un particolare, potrebbe arrivare nella seconda metà di stagione. Stando a quanto rivelato dall’attrice Camilla Luddington, che nella serie interpreta il personaggio di Jo Wilson, potrebbe esserci qualcosa dipiù sorprendente del ritorno in scena diin uno ...

Monza, cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. La proposta in consiglio

Dopo Bologna anche la città di Monza potrebbe "adottare" Patrick Zaki. Nel corso del consiglio comunale di ieri, 14 dicembre, il portavoce del PD, Egidio Riva, ha di fatto chiesto all'Amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria.

Stasera in tv: "Aquaman" su Canale 5

Su Canale 5 il debutto live-action dell'Aquaman dell'Universo Esteso DC interpretato da Jason Momoa e diretto da James Wan.