Devil May Cry 5: presentato il DLC di Vergil grazie ad un nuovo trailer

Devil May Cry 5 è attualmente uno dei titoli più in voga ed apprezzati dal pubblico e da poco più di un mese è uscita una versione aggiornata del gioco prodotto da Capcom che vogliamo andare a dettagliarvi meglio. Il nome non è molto fantasioso, si chiama infatti Devil May Cry 5: Special Edition e sarà disponibile solamente per console di nuova generazione con supporto 4k e 60 fps, 3D audio. Prevederà nuove modalità di gioco come la Turbo Mode e la presenza di un nuovo personaggio: Vergil. Proprio a partire da oggi sarà disponibile il gemello di Dante per tutti gli amanti di esport e di questo gioco. Potrete acquistarlo a 4.99 euro e potrete utilizzare Virgil in tutte le missioni presenti nel gioco, nel Vuoto e nel palazzo di Sangue. Non avrete però tutti i miglioramenti presenti nella Special Edition.

