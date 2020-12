Coronavirus Lazio: diminuiscono i casi positivi ma aumentano i decessi, sono 83 (Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+2.047) si registrano 1.159 casi positivi (-156), 83 i decessi (+45) e +2.704 i guariti. Calano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma città rimane sotto ai 600 casi (578). aumentano i decessi a conferma che il virus è una brutta bestia e bisogna mantenere alta l’attenzione. Per natale è necessario che vengano adottate subito misure omogenee nel paese. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 274 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentotto casi sono ricoveri. Si registrano sedici decessi con patologie. Nella Asl Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi su oltre 15 mila tamponi nel(+2.047) si registrano 1.159(-156), 83 i(+45) e +2.704 i guariti. Calano i, i ricoveri e le terapie intensive. Roma città rimane sotto ai 600(578).a conferma che il virus è una brutta bestia e bisogna mantenere alta l’attenzione. Per natale è necessario che vengano adottate subito misure omogenee nel paese. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1274 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentottoricoveri. Si registrano sedicicon patologie. Nella Asl Roma ...

