Ardea | assolti due dipendenti dell’urbanistica accusati di falso ideologico

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri, presso il Tribunale di Velletri il Gup Dott. Picca ha prosciolto il geometra Vincenzo Longo e la Dottoressa Samantha Morano. I due erano statidi concorrenza nel reato e(articoli 110 e 479 del codice penale). Lo j’accuse concernerebbe la cooperazione volontaria nell’alterazione di informazioni documentali in atti pubblici. La decisione del giudice è stata presa grazie all’esposizione il legale difensore, l’avvocato Francesco Falco. Il legale ha riportato la validità degli atti compiuti grazie alle autorizzazioni della Zenio Costruzione Srl. I terreni presi in esame non comprendevano le “Zone delle attrezzature di quartiere, degli spazi verdi attrezzati e dei parcheggi” classificati come F2 nel PRG. su Il Corriere della Città.