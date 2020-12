App Bancoposta non funziona: aggiornamenti in corsa (Di martedì 15 dicembre 2020) Nelle ultime ore diversi utenti hanno riscontrato problemi con il sito e con l’app di Poste italiane. L’applicazione Bancoposta infatti risulta al momento inutilizzabile. Nella mattinata di oggi, martedì 15 dicembre, sono migliaia gli utenti che hanno avuto problemi con Poste Italiane. Provando ad accedere all’app Bancoposta, infatti, si viene accolti da un avviso: “Aggiornamento in corso. Stiamo lavorando per offrirti un servizio sempre migliore: riprova più tardi!”. Poste italiane al momento non ha però reso note le tempistiche dell’aggiornamento, che di fatto stanno creando disservizi dalle prime ore della mattina del 15 dicembre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Nelle ultime ore diversi utenti hanno riscontrato problemi con il sito e con l’app di Poste italiane. L’applicazioneinfatti risulta al momento inutilizzabile. Nella mattinata di oggi, martedì 15 dicembre, sono migliaia gli utenti che hanno avuto problemi con Poste Italiane. Provando ad accedere all’app, infatti, si viene accolti da un avviso: “Aggiornamento in corso. Stiamo lavorando per offrirti un servizio sempre migliore: riprova più tardi!”. Poste italiane al momento non ha però reso note le tempistiche dell’aggiornamento, che di fatto stanno creando disservizi dalle prime ore della mattina del 15 dicembre. L'articolo proviene da Italia Sera.

