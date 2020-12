Albon a fine corsa con la Red Bull. Horner: “Decideremo nei prossimi giorni” (Di martedì 15 dicembre 2020) Girava voce da un po’ di giorni nel mondo della F1 sulla possibilità, da parte della Red Bull, di liberarsi del pilota Alex Albon. Proprio in questi giorni si deciderà se tenerlo per la stagione 2021 o sostituirlo. Il pilota viene da una buona stagione a livello personale, due terzi posti in al Mugello e in Bahrain, ma a livello di squadra non ha portato alla scuderia la quantità di punti del suo compagno, Max Verstappen. Christian Horner, team principal della Red Bull, conferma che a breve si saprà il futuro del pilota thailandese: «Abbiamo sempre detto che avremmo fatto la nostra scelta a fine stagione. Alex ha disputato la sua miglior gara ad Abu Dhabi (ha chiuso quarto, a un secondo e mezzo da Hamilton, ndr) il che e’ incoraggiante per lui, e noi adesso abbiamo un ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Girava voce da un po’ dinel mondo della F1 sulla possibilità, da parte della Red, di liberarsi del pilota Alex. Proprio in questisi deciderà se tenerlo per la stagione 2021 o sostituirlo. Il pilota viene da una buona stagione a livello personale, due terzi posti in al Mugello e in Bahrain, ma a livello di squadra non ha portato alla scuderia la quantità di punti del suo compagno, Max Verstappen. Christian, team principal della Red, conferma che a breve si saprà il futuro del pilota thailandese: «Abbiamo sempre detto che avremmo fatto la nostra scelta astagione. Alex ha disputato la sua miglior gara ad Abu Dhabi (ha chiuso quarto, a un secondo e mezzo da Hamilton, ndr) il che e’ incoraggiante per lui, e noi adesso abbiamo un ...

