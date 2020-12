Verifica di governo, Crimi (M5s): «Rimpasto surreale». Marcucci (Pd): «La maggioranza non può sbagliare». Domani i renziani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Rimpasto? Un tema «surreale». «Abbiamo discusso con il presidente del Consiglio del tema del Rimpasto, che riteniamo surreale, ribadendo che dal nostro punto di vista non c’è disponibilità ad alcun Rimpasto». Sono queste le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, uscendo da palazzo Chigi al termine della riunione, durata tre ore con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . «Verifica utile, con Conte non parleremo Rimpasto», dice Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato, arrivando a Palazzo Chigi subito dopo per l’incontro della delegazione dem con il premier. «Mi sembra un passaggio importante e utile, la maggioranza non può permettersi di sbagliare». La ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il? Un tema «». «Abbiamo discusso con il presidente del Consiglio del tema del, che riteniamo, ribadendo che dal nostro punto di vista non c’è disponibilità ad alcun». Sono queste le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito, uscendo da palazzo Chigi al termine della riunione, durata tre ore con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . «utile, con Conte non parleremo», dice Andrea, capogruppo del Pd in Senato, arrivando a Palazzo Chigi subito dopo per l’incontro della delegazione dem con il premier. «Mi sembra un passaggio importante e utile, lanon può permettersi di». La ...

