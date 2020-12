UOMINI E DONNE oggi | 14 dicembre 2020 | la clamorosa sfilata di GEMMA

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ultima settimana in compagnia diper il(poi le nuove puntate torneranno al termine delle vacanze natalizie, ovvero a gennaio 2021).– 14– si continua a far vedere la registrazione di venerdì 27 novembre. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dal 20 al 26Il primo argomento trattato riguarda il cavaliere Armando Incarnato e la dama Lucrezia Comanducci, con cui ci sarebbero stati dei problemi. A quanto pare i due si erano organizzati per un incontro a cena presso un self service ma poi, nell’ordinazione, mancava una bottiglia di vino; così Lucrezia si è diretta con il cameriere presso una sorta di dispensa, per cui Armando c’è rimasto male dato che si è sentito mancare di rispetto. Per tutto ciò, Armando viene ...