The Bee Gees, non fu solo la Febbre del sabato sera. Il documentario sui fratelli Gibb colma un vuoto imbarazzante (Di lunedì 14 dicembre 2020) Era un vuoto incomprensibile quanto imbarazzante, ma finalmente è stato colmato: anche The Bee Gees hanno il loro documentario celebrativo. A pensarci è stato il grande produttore (co-fondatore della Amblin con l’amico Spielberg, a tratti regista, come in questo caso) Frank Marshall che ha compiuto l’impresa di raccogliere vita, gesta e musica dei mitici fratelli Gibb e tradurla in due ore vibranti di passione e – naturalmente – di canzoni. D’altra parte lui stesso è figlio di un musicista, e l’apprezzamento per il talento degli immortali Barry, Maurice e Robin diventa ovvio. Prodotto insieme alla PolyGram per HBO, il film è dal 14 dicembre on demand su Prime Video, Apple TV e Google Play. La bella notizia è che The Bee Gees: How Can You Mend a Broken ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Era unincomprensibile quanto, ma finalmente è statoto: anche The Beehanno il lorocelebrativo. A pensarci è stato il grande produttore (co-fondatore della Amblin con l’amico Spielberg, a tratti regista, come in questo caso) Frank Marshall che ha compiuto l’impresa di raccogliere vita, gesta e musica dei miticie tradurla in due ore vibranti di passione e – naturalmente – di canzoni. D’altra parte lui stesso è figlio di un musicista, e l’apprezzamento per il talento degli immortali Barry, Maurice e Robin diventa ovvio. Prodotto insieme alla PolyGram per HBO, il film è dal 14 dicembre on demand su Prime Video, Apple TV e Google Play. La bella notizia è che The Bee: How Can You Mend a Broken ...

FQMagazineit : The Bee Gees, non fu solo la Febbre del sabato sera. Il documentario sui fratelli Gibb colma un vuoto imbarazzante - daydream_sara : RT @Radio1Rai: Disponibile da oggi in streaming “The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart', il documentario diretto da #FrankMarshall… - Radio1Rai : Disponibile da oggi in streaming “The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart', il documentario diretto da… -