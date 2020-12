Ridere fa bene al corpo e alla mente | Lo affermano diversi studi scientifici

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeoè una capacità tipicaumana, innata in ognuno di noi anche se, sempre più spesso, ci dimentichiamo l’importanza e l’effettofico che una sana risata può avere sul nostro cervello e sul nostro organismo. Una bella risata è liberatoria, catartica addirittura: si ride perchè si è divertiti da qualcosa, ma anche per imbarazzo o per nervosismo, in una sorta di sfogo dele della. Qualunque sia il motivo,innesca una serie di processi positivi per il nostro organismo e quindi ci conviene farlo appena possibile. L’elenco degli effetti positivi di una semplice risata vi stupirà: favorisce la circolazione e l’ossigenazione del sangue, permettendo in questo modo ai tessuti di rigenerarsi, stimola la produzione di endorfine, sostanze ...