Regina Elisabetta, il suo discorso natalizio è in ritardo per la Brexit (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Regina Elisabetta in isolamento sfoglia la gallery In questi giorni, la Regina Elisabetta avrebbe dovuto sedersi davanti alle telecamere in una sala di Windsor, accanto a uno dei suoi tanti alberi di Natale, per rivolgere ai sudditi parole di conforto ispirate, oltre che all’emergenza Covid, anche all’imminente uscita dall’Unione Europea. Il discorso pre-registrato va in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio del 25 dicembre, ma il mancato accordo tra Londra e Bruxelles ha costretto Elisabetta a rimandare la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lain isolamento sfoglia la gallery In questi giorni, laavrebbe dovuto sedersi davanti alle telecamere in una sala di Windsor, accanto a uno dei suoi tanti alberi di Natale, per rivolgere ai sudditi parole di conforto ispirate, oltre che all’emergenza Covid, anche all’imminente uscita dall’Unione Europea. Ilpre-registrato va in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio del 25 dicembre, ma il mancato accordo tra Londra e Bruxelles ha costrettoa rimandare la ...

HuffPostItalia : Sempre dentro la Storia, la regina Elisabetta sarà testimonial contro i no-vax - Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta farà presto il vaccino anti-covid assieme al principe Filippo, in via prioritaria per l'età… - Profilo3Marco : RT @Corriere: La Regina Elisabetta chiede al personale di isolarsi dalle famiglie, si dimette la ca... - Corriere : La Regina Elisabetta chiede al personale di isolarsi dalle famiglie, si dimette la ca... - vucciria79 : @SoniaGrispo In realtà credo che la coperta abbia l’età della regina Elisabetta. -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta La regina Elisabetta, isolata a Natale, non rinuncia ai regali più impertinenti Io Donna Covid, Papa Francesco come la Regina Elisabetta: vaccino Pfizer per tutti gli abitanti del Vaticano Città del Vaticano - La campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 in Vaticano inizierà nei primi mesi del 2021. Il vaccino scelto è quello della Pfizer, lo stesso ... La grande “regina” Staunton e le scabrose verità di Gypsy Presto sugli schermi nel ruolo di Elisabetta II in “The Crown ... bravissima Olivia Colman interpetando niente meno che la regina Elisabetta II. Un cambio accolto con grandissimo rispetto ... Città del Vaticano - La campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 in Vaticano inizierà nei primi mesi del 2021. Il vaccino scelto è quello della Pfizer, lo stesso ...Presto sugli schermi nel ruolo di Elisabetta II in “The Crown ... bravissima Olivia Colman interpetando niente meno che la regina Elisabetta II. Un cambio accolto con grandissimo rispetto ...