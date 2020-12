Reggio Calabria, arrestato consigliere del Pd. “Tra i suoi voti anche quelli di due persone decedute e di anziani mai andati ai seggi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Reggio Calabria hanno votato anche i morti. È finito agli arresti domiciliari il consigliere comunale Antonino Castorina del Partito democratico. Lo ha deciso il gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e del sostituto Paolo Petrolo. L’accusa è di aver violato la normativa elettorale al fine di assicurarsi l’elezione al Consiglio comunale. Tra i 1.510 voti rastrellati da Castorina, che è pure componente del direttivo nazionale del Pd, ci sono tantissimi cittadini che non si sono mai recati al seggio alle comunali del 20 e 21 settembre. Soprattutto anziani che, stando ai verbali delle operazioni di voti, come anticipato nelle settimane scorse, risultavano aver espresso la loro preferenza. L’ordinanza di custodia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ahanno votatoi morti. È finito agli arresti domiciliari ilcomunale Antonino Castorina del Partito democratico. Lo ha deciso il gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e del sostituto Paolo Petrolo. L’accusa è di aver violato la normativa elettorale al fine di assicurarsi l’elezione al Consiglio comunale. Tra i 1.510rastrellati da Castorina, che è pure componente del direttivo nazionale del Pd, ci sono tantissimi cittadini che non si sono mai recati al seggio alle comunali del 20 e 21 settembre. Soprattuttoche, stando ai verbali delle operazioni di, come anticipato nelle settimane scorse, risultavano aver espresso la loro preferenza. L’ordinanza di custodia ...

