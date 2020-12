Recovery Plan, Conte: “La task force non sarà sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Stiamo definendo la struttura responsabile del monitoraggio del piano” di resilienza predisposto dal governo per i fondi del Next Generation Eu, “ma questa struttura non sarà sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali”. Il piano sarà “ambizioso ed articolato”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investment Forum 2020. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Stiamo definendo la struttura responsabile del monitoraggio del piano” di resilienza predisposto dal governo per i fondi del Next Generation Eu, “ma questa struttura nonai. Il piano“ambizioso ed articolato”. Così il premier Giuseppe, intervenendo al Rome Investment Forum 2020. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

