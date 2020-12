Molti, come Anna, per vincere devono fuggire dall’Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Italia c’è tanto talento, di cui essere orgogliosi, ma così poca meritocrazia, che l’unica soluzione è la fuga. Prendiamo l’ultimo caso dell’altro giorno. Anna Grassellino, 39 anni, da Marsala, profondo Sud. Nonostante le occasioni che mancano al Mezzogiorno ed essere donna in una professione di maschi, Anna è diventata una delle più importanti fisiche del pianeta, appena votata come donna “D” dell’anno, sbaragliando la concorrenza di altre 49 eccellenze femminili che hanno segnato il 2020. Venticinque anni fa si diploma con lode nel liceo della sua città. Poi la laurea in Ingegneria elettronica a Pisa con una tesi in microelettronica. Nel 2004 va a Batavia, Chicago, per uno stage al Fermilab, uno dei massimi centri della fisica mondiale. Qui conosce Nigel Lockyer, stimato fisico e futuro direttore del centro, che la invita a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Italia c’è tanto talento, di cui essere orgogliosi, ma così poca meritocrazia, che l’unica soluzione è la fuga. Prendiamo l’ultimo caso dell’altro giorno.Grassellino, 39 anni, da Marsala, profondo Sud. Nonostante le occasioni che mancano al Mezzogiorno ed essere donna in una professione di maschi,è diventata una delle più importanti fisiche del pianeta, appena votatadonna “D” dell’anno, sbaragliando la concorrenza di altre 49 eccellenze femminili che hanno segnato il 2020. Venticinque anni fa si diploma con lode nel liceo della sua città. Poi la laurea in Ingegneria elettronica a Pisa con una tesi in microelettronica. Nel 2004 va a Batavia, Chicago, per uno stage al Fermilab, uno dei massimi centri della fisica mondiale. Qui conosce Nigel Lockyer, stimato fisico e futuro direttore del centro, che la invita a ...

