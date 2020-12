Ministro Spadafora | “Bisogna aspettare ancora un po’ per la riapertura degli stadi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Dovremo attendereun po’ per poter riaprire gli stadi. I dati sono confortanti, ma non abbastanza per poterli riaprire. Speriamo comunque di farlo in sicurezza il prima possibile. Siamo in stretto contatto con il Cts per poter riaprire il prima possibile non solo gli stadi, ma anche i centri sportivi e le piscine in sicurezza”. Lo ha detto ildello sport, Vincenzo, a margine della consegna dei Gazzetta Awards 2020. Non è dunque arrivato il momento di riaprire gli stadi e il periodo individuato è la primavera: “Abbiamo aiutato lo sport a sopravvivere con due miliardi di aiuti a questo mondo. Speriamo a primavera di riprendere meglio di prima”. SportFace.