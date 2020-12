Mercatini natalizi sospesi? Arrivano le casette altoatesine on line (Di lunedì 14 dicembre 2020) La magica atmosfera non si può replicare, ma i prodotti esposti nelle tipiche casette in legno, quelli sì, si potranno acquistare on line. O almeno una buona fetta delle eccellenze made in Sud Tirol proposte ogni periodo dell’Avvento negli affollatissimi mercatini dell’Alto Adige da produttori, artigiani e decoratori locali. È l’iniziativa di Pur Südtirol, azienda che da anni raccoglie il meglio della produzione enogastronomica locale nei suoi 5 Mercati dei Sapori tra Bolzano, Merano, Brunico, Lana e Bressanone. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) La magica atmosfera non si può replicare, ma i prodotti esposti nelle tipiche casette in legno, quelli sì, si potranno acquistare on line. O almeno una buona fetta delle eccellenze made in Sud Tirol proposte ogni periodo dell’Avvento negli affollatissimi mercatini dell’Alto Adige da produttori, artigiani e decoratori locali. È l’iniziativa di Pur Südtirol, azienda che da anni raccoglie il meglio della produzione enogastronomica locale nei suoi 5 Mercati dei Sapori tra Bolzano, Merano, Brunico, Lana e Bressanone.

fforzano : E la messa di mezzanotte? E il cenone di Natale? E i mercatini natalizi? E i commercianti? E le piste da sci? Quan… - So0yeol : La cosa che più mi manca in questo periodo sono i giri ai mercatini natalizi - tribuna_treviso : E assieme al pugno duro delle multe scattano, con una serie di norme restrittive, i divieti per il periodo natalizi… - tribuna_treviso : E assieme al pugno duro delle multe scattano, con una serie di norme restrittive, i divieti per il periodo natalizi… - tribuna_treviso : E assieme al pugno duro delle multe scattano, con una serie di norme restrittive, i divieti per il periodo natalizi… -

