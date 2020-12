L’appello della Zanicchi: “Andate a trovare i cari nelle case di riposo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con un post Instagram pubblicato ieri Iva Zanicchi fa discutere per la proposta di disobbedienza civile: “Andate a trovare gli anziani nelle case di riposo anche se non si può”. La sua richiesta alle istituzioni dalla D’Urso Dopo aver perso il fratello Antonio a causa del Covid, Iva Zanicchi lancia un appello su Instagram, forse a tratti eversivo, invitando i cittadini che hanno parenti all’interno delle case di riposo di andare a trovarli nonostante la normativa nazionale lo prescriva. Ed è proprio a chi legifera che la cantante ha lanciato una richiesta accorata durante la puntata di ieri del programma di Barbara D’Urso Domenica Live, chiedendo alle istituzioni di trovare un modo affinché le persone ricoverate possano avere un sostegno psicologico ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con un post Instagram pubblicato ieri Ivafa discutere per la proposta di disobbedienza civile:gli anzianidi riposo anche se non si può”. La sua richiesta alle istituzioni dalla D’Urso Dopo aver perso il fratello Antonio a causa del Covid, Ivalancia un appello su Instagram, forse a tratti eversivo, invitando i cittadini che hanno parenti all’interno delledi riposo di andare a trovarli nonostante la normativa nazionale lo prescriva. Ed è proprio a chi legifera che la cantante ha lanciato una richiesta accorata durante la puntata di ieri del programma di Barbara D’Urso Domenica Live, chiedendo alle istituzioni diun modo affinché le persone ricoverate possano avere un sostegno psicologico ...

Agenzia_Ansa : Videochiamate gratis per #Natale. E' questo l'appello della ministra per l'innovazione @PaolaPisano_Min alle compa… - Agenzia_Ansa : 'Il giorno di #Natale rischiamo un disastro umano e sociale, il divieto di spostamenti tra i comuni non ha senso ,… - Agenzia_Ansa : Covid, l'accorato appello della cancelliera a rispettare le misure: 'Troppi morti, e' inaccettabile' #Merkel #VIDEO… - restamg : RT @Avvenire_Nei: I credenti non devono avere 'la faccia della veglia funebre', perché 'Cristo è risorto, ti ama. Diciamo: io ho gioia perc… - ParrocchieCEePO : RT @Avvenire_Nei: I credenti non devono avere 'la faccia della veglia funebre', perché 'Cristo è risorto, ti ama. Diciamo: io ho gioia perc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello della Merkel, il discorso sul Natale: «590 morti in un giorno è inaccettabile» Corriere della Sera