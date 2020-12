… E se fosse “For the Next Eu Generation”? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Next Generation EU, una risposta eccezionale ad una situazione eccezionale. Il totale degli aiuti non potrà superare i 750 miliardi, l’indebitamento dovrà terminare al massimo a fine 2026, i soldi dovranno essere usati per combattere le conseguenze economiche della crisi Covid-19, i fondi potranno essere usati per prestiti fino a un massimo di 360 miliardi e spese fino a 390 miliardi. Daje, un piano d’intervento di dimensioni mai viste prima, facilmente accessibile da parte degli Stati membri, probabilmente idoneo a facilitare l’implementazione di trasformazioni necessarie dell’organizzazione economica europea per la transizione verso un’economia verde e sviluppo del settore digitale. Dunque, verranno all’uopo fatti piani e proclami su a chi, percome e perquando, poterli conferire. Beh, sommessamente, un’ideuzza l’avrei…… se prima della pandemia di COVID-19 la ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020)Generation EU, una risposta eccezionale ad una situazione eccezionale. Il totale degli aiuti non potrà superare i 750 miliardi, l’indebitamento dovrà terminare al massimo a fine 2026, i soldi dovranno essere usati per combattere le conseguenze economiche della crisi Covid-19, i fondi potranno essere usati per prestiti fino a un massimo di 360 miliardi e spese fino a 390 miliardi. Daje, un piano d’intervento di dimensioni mai viste prima, facilmente accessibile da parte degli Stati membri, probabilmente idoneo a facilitare l’implementazione di trasformazioni necessarie dell’organizzazione economica europea per la transizione verso un’economia verde e sviluppo del settore digitale. Dunque, verranno all’uopo fatti piani e proclami su a chi, percome e perquando, poterli conferire. Beh, sommessamente, un’ideuzza l’avrei…… se prima della pandemia di COVID-19 la ...

