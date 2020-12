È morto Gerard Houllier, ex allenatore del Liverpool e della Nazionale francese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gerard Houllier, tra i più importanti allenatori di calcio francesi, è morto nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 dicembre a pochi giorni da un intervento chirurgico all’aorta toracica: aveva 73 anni. Houllier, ex calciatore semiprofessionista e dirigente scolastico Leggi su ilpost (Di lunedì 14 dicembre 2020), tra i più importanti allenatori di calcio francesi, ènella notte tra domenica 13 e lunedì 14 dicembre a pochi giorni da un intervento chirurgico all’aorta toracica: aveva 73 anni., ex calciatore semiprofessionista e dirigente scolastico

Daniele20052013 : Calcio in lutto: è morto a 73 anni Gérard Houllier - sportal_it : Gerard Houllier è morto - ilpost : È morto Gerard Houllier, ex allenatore del Liverpool e della Nazionale francese - Elektroteo : RT @GoalItalia: Gérard Houllier è morto all'età di 73 anni ?? - TuttoMercatoWeb : Lutto nel calcio, è morto Gerard Houllier. Vinse 5 titoli in un anno al Liverpool, aveva 73 anni -