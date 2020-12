Disastro Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One | scuse e rimborsi in arrivo da CD Projekt RED

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Era addirittura il 2012 quando i ragazzi di CDRED annunciarono al mondo di essere al lavoro su, videogame ispirato direttamente al celebre gioco da tavolo degli anni ’802020. Ed è stato proprio il 2020, otto anni dopo, ad essere scelto come il periodo di lancio del titolo, approdato sugli scaffali di tutto il mondo lo scorso 10 dicembre dopo una lunga tradizione di rinvii. Le porte della cittadina fittizia di Night City si sono quindi spalancate per tutti i giocatori tra PC, PS4,One, Google Stadia e console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi PS5,Series X eSeries S -, con l’update gratuito per la nuova generazione pronto solo per la prossima primavera. Come ormai ampiamente noto, però, il lancio ...