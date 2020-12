Di Maio: 'Pagare contributi 2021 per autonomi in difficoltà' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Luigi Di Maio lancia una proposta per aiutare le partite Iva messe in ginocchio dal Covid. 'Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Luigi Dilancia una proposta per aiutare le partite Iva messe in ginocchio dal Covid. 'Ilanno bianco per gliche hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato ...

MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Pagare contributi 2021 per autonomi in difficoltà' #partiteiva - Luca40868411 : @Pinucci63757977 Cashback solo nei negozi fisici... di cosa stiamo parlando Solo per evitare che i soldi vadano ad… - mv1967m : @RaiSport perché devo pagare il canone Rai e vedere in un programma di sport interviste melense come quelle di varr… - mv1967m : L’intervista di Varriale a Di Maio quanto di peggio, falso e melenso si possa vedere in tv.... perché debbo pagare il canone Rai? Perché? - Agricolturabio1 : RT @Stupormundi66: adesso sperate di tirarvene fuori? No, ciccini belli. Non funziona così. Se paga uno - come è giusto che sia - devono pa… -