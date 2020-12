(Di lunedì 14 dicembre 2020) Attacco al governo: "Reparto psichiatria se aprono alla mobilità tra i piccoli Comuni. Le zone divise per colori sono una grande marchetta. Ci sono 3-4 ministri di valore, il resto è arte povera"

repubblica : De Luca: 'Se vogliamo goderci il Natale avremo altri 10mila morti' - cronaca_news : De Luca: 'Se vogliamo goderci il Natale avremo altri 10mila morti' - ILOVEPACALCIO : Corriere della Sera: '#Italia, è stata la domenica del liberi tutti. #DeLuca «Se vogliamo godere del Natale quest’a… - Italia_Notizie : De Luca: 'Se vogliamo goderci il Natale avremo altri 10mila morti' - rep_napoli : De Luca: 'Se vogliamo goderci il Natale avremo altri 10mila morti' [aggiornamento delle 08:15] -

Ultime Notizie dalla rete : Luca vogliamo

CAMPANIA – “Ho il terrore che a ridosso di Natale ci sia un assalto ai treni con migliaia di persone che portano il contagio da fuori regione”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della C ...A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando gli assembramenti ... dovrei fare un'ordinanza per dire di rispettare la legge? Anche lì: ...