Cyberpunk 2077 contiene anche un easter egg dedicato a GTA San Andreas (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è disponibile da qualche giorno ormai ed i giocatori si sono già addentrati nel ricco mondo di Night City. Il gioco offre tantissime attività, tra missioni secondarie e quant'altro, e a quanto pare è davvero ricco di easter egg. In questo articolo ve ne riportiamo uno dedicato al titolo del 2004, GTA San Andreas. Nel gioco, ci sono due personaggi soprannominati Little Smoke e JC, ovvero il protagonista di GTA San Andreas CJ ed il cattivo Big Smoke. Nel gioco, c'è un diario con dialoghi tra i due personaggi che fa riferimento alla missione di GTA San Andreas, "Wrong Side of the Tracks", che è facilmente una delle missioni più iconiche di tutto Grand Theft Auto. Meglio ancora, i giocatori possono trovare questi personaggi nel gioco, ma sfortunatamente sono ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)è disponibile da qualche giorno ormai ed i giocatori si sono già addentrati nel ricco mondo di Night City. Il gioco offre tantissime attività, tra missioni secondarie e quant'altro, e a quanto pare è davvero ricco diegg. In questo articolo ve ne riportiamo unoal titolo del 2004, GTA San. Nel gioco, ci sono due personaggi soprannominati Little Smoke e JC, ovvero il protagonista di GTA SanCJ ed il cattivo Big Smoke. Nel gioco, c'è un diario con dialoghi tra i due personaggi che fa riferimento alla missione di GTA San, "Wrong Side of the Tracks", che è facilmente una delle missioni più iconiche di tutto Grand Theft Auto. Meglio ancora, i giocatori possono trovare questi personaggi nel gioco, ma sfortunatamente sono ...

RedBlack85 : Cyberpunk 2077, CD Projekt si scusa e conferma: 'Aggiornamenti su console in arrivo, risolveremo tutto'… - SCulturali : d’ora in poi se qualcuno proverà a parlare a me di Cyberpunk 2077 farò la stessa faccia che farebbe vostro nonno se gli dite che siete gay - Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077 su #PS4 e #XboxOne: esiste un trucco per stabilizzare il frame rate. - Quartzo_Games : [ITA] La migliore arma su Cyberpunk 2077 è SKIPPY !! ???? Dove e come trov... - Miki_2313 : RT @Multiplayerit: Cyberpunk 2077: la pizza con l'ananas è un crimine a Night City, giustamente -