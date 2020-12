Covid Puglia, 18 Comuni tornano in zona gialla. Emiliano: "Miglioramento, ma guardia alta" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diciotto dei 20 Comuni in zona arancione tornano in zona gialla, mentre ci sono ancora verifiche su altamura e Gravina in Puglia. Lo ha deciso la Regione Puglia, come annunciato dal presidente Michele Emiliano: "Sulla base delle verifiche effettuate dal dipartimento Salute della Regione sull'ultima settimana di monitoraggio - spiega - non verrà prorogata la zona arancione nei Comuni delle province Bat e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza la settimana scorsa e che quindi rientrano in zona gialla come l'intera Puglia” (GLI AGGIORNAMENTI SUL Covid LIVE - LE IPOTESI SULLE RESTRIZIONI - LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diciotto dei 20inarancionein, mentre ci sono ancora verifiche sumura e Gravina in. Lo ha deciso la Regione, come annunciato dal presidente Michele: "Sulla base delle verifiche effettuate dal dipartimento Salute della Regione sull'ultima settimana di monitoraggio - spiega - non verrà prorogata laarancione neidelle province Bat e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza la settimana scorsa e che quindi rientrano income l'intera” (GLI AGGIORNAMENTI SULLIVE - LE IPOTESI SULLE RESTRIZIONI - LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE).

